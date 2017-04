Jakie są konsekwencje złożenia PIT po terminie

Przed nami długo wyczekiwany długi weekend majowy, w trakcie którego wypada też mniej wyczekiwana data – ostateczny termin złożenia w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego za 2016 r. Najszybciej i najwygodniej złożymy zeznanie przez internet, nawet podczas majówkowego wyjazdu. Potrzebować będziemy swojego numeru PESEL lub NIP oraz kwoty przychodu za 2015 r. – podając m.in. te dane potwierdzimy elektronicznie naszą tożsamość. Można korzystać zarówno z aplikacji resortu finansów e-Deklaracji Desktop jak i aplikacji udostępnianych przez firmy zewnętrzne. Termin zachowamy, jeśli do 2 maja do północy system wygeneruje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Jeśli rocznego PIT-a chcemy jednak złożyć osobiście, warto sprawdzić godziny otwarcia urzędów skarbowych, które tuż przed upływem terminu bywają inne niż na co dzień. Bez względu na to, którą formę zeznania wybierzemy, przekroczenie terminu oznacza zasadniczo wykroczenie pozbawiające przywilejów podatkowych.

Dodatkowe „okienka” w co ósmym urzędzie skarbowym

Z roczną deklaracją podatkową sporządzoną na formularzu papierowym można udać się albo do właściwego pod względem miejsca zamieszkania urzędu skarbowego albo do dowolnego centrum obsługi, które aktualnie stacjonują w 50-ciu wybranych (z pośród 400-stu) urzędach skarbowych – najwięcej, dziewięć, jest w województwie wielkopolskim, tylko jeden w podkarpackim (w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie), a na terenie reszty województw znajduje od dwóch do siedmiu. Pełna lista dostępna jest na http://www.finanse.mf.gov.pl/pp w zakładce „Obsługa i wsparcie podatnika”.

Dodatkowe dyżury w dzień wolny od pracy

Standardowo urzędy skarbowe są czynne do godz. 16:00. Natomiast 27 i 28 kwietnia (dziś i jutro) urzędy skarbowe wydłużają swoje godziny pracy. Dziś będzie też można skorzystać ze specjalnego telefonicznego dyżuru fiskusa, niestety infolinia będzie działać jedynie w godzinach 10:00 – 13:00.

Cztery numery infolinii