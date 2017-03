Ułatwienia w rozliczaniu rocznego PIT

Cele zmian

Nowe usługi wprowadziła nowelizacja i rozporządzenia wykonawcze. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528) w założeniu ma służyć realizacji trzech celów:

uwolnieniu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od obowiązku samodzielnego sporządzenia zeznań podatkowych,

umożliwieniu podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania do 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) bez konieczności składania zeznania podatkowego,

ograniczeniu kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zmniejszenie wydatków wynikających z zaopatrzenia urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań, zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych w formie papierowej i zniesienie obowiązku przechowywania dokumentacji papierowej przez pracodawców.

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą teraz złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie (PIT-OP) ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Można je złożyć elektronicznie (przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a także za pośrednictwem bankowości internetowej) albo papierowo - w terminie do 2 maja 2017 r.

Nowy formularz jest przeznaczony dla tych podatników, którzy są osobami fizycznymi i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą przekazać 1% podatku wybranej OPP. Wcześniej musieli w tym celu składać zeznanie podatkowe, a teraz – jeżeli złożą PIT-OP – to urząd przekaże wybranej organizacji 1% podatku.

Oczywiście emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać też z innych odliczeń (ulg), mogą nadal złożyć zeznanie podatkowe PIT. Nowa możliwość jedynie przekazania 1 % podatku może nie być dla nich zachęcająca.

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego za podatnika

Podatnik może teraz przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym formularzu podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów bądź o przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej OPP.

Urząd skarbowy - na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od płatników (pracodawców lub organów rentowych), np. z PIT-11 - sam przygotuje roczne zeznanie podatkowe.

Wniosek o sporządzenie zeznania będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, albo też za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank (w przyszłości będzie to możliwe również np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych).

Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można złożyć do 18 kwietnia 2017 r.

Następnie urząd skarbowy w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego PIT. Zeznanie to będzie można zaakceptować albo odrzucić do upływu terminu składania zeznań - czyli w 2017 r. do 2 maja. Jeśli zaś podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Warto zatem sprawdzić poprawność danych w zeznaniu, gdyż to podatnik, a nie urząd skarbowy za nią odpowiada.

