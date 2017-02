Ministerstwo Finansów rozpoczęło akcję Szybki PIT

W ramach kampanii Szybki PIT Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników wiele narzędzi, które pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to m.in. tradycyjne już, wydłużone godziny pracy i dyżury telefoniczne ekspertów, a także punkty rozliczeń w galeriach handlowych.

Podatnicy będą mogli również szybko i łatwo zadać pytanie - za pomocą usługi Zadaj pytanie - na które otrzymają fachową odpowiedź.

Dlaczego Szybki PIT? Bo składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:

24-25 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet;

w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową;

13, 20 i 27 kwietnia w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników;

27 i 28 kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej;

na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

Strona kampanii Szybki PIT zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych.

Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Mogą również zadać pytanie (link) dotyczące swojego zeznania podatkowego.

Akcja będzie też obecna na Facebooku.

MF przypomina także, że w 2017 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela), dlatego też ostatni dzień składania rocznych zeznań podatkowych przypada na 2 maja.