ZUS przyśle podatnikom PIT do końca lutego

Jeśli podatnik nie miał żadnych dochodów poza rentą lub emeryturą nie musisz się martwić o roczne rozliczenie swoich podatków – ZUS zrobi to za niego. PIT-40A to informacja dla podatnika a jednocześnie deklaracja, która zostanie wysłana do właściwego dla niego urzędu skarbowego.