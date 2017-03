Ulga prorodzinna a dochody dziecka

Prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej mają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na PIT- 36 lub PIT-37.

Jak wynika z przepisów ustawy o PIT ulga prorodzinna skierowana jest do podatników, którzy wychowują dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Tym samym ustawodawca wskazał, że jednym z warunków skorzystania z ulgi prorodzinnej jest kryterium dochodowe, z którego wynika, że z ulgi mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Do dochodów tych wliczane są również dochody uzyskane za granicą.

Przy czym renta dzieci nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Kryterium dochodowe odnosi się do dochodów uzyskanych przez dziecko pełnoletnie. Oznacza to, że dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. A zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3089 zł.

W sytuacji gdy dziecko uzyskuje pełnoletniość w roku podatkowym, którego dotyczy składane zeznanie podatkowe, obliczenie dochodu uzyskiwanego przez dziecko należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z 9 lutego 2017 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, nr 2461-IBPB-2-2.4511.1064.2016.2.MK: „kryterium dochodowe, ograniczające wysokość rocznego dochodu do 3.089,00 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, dotyczy dochodu dziecka pełnoletniego (do ukończenia 25 roku życia). Brak jest natomiast takiego warunku w odniesieniu do dziecka małoletniego. Oznacza to, że obliczenie dochodu uzyskiwanego przez dziecko należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18 roku życia”.