Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu PIT

Im większa różnica w dochodach, tym większe oszczędności

Co do zasady mąż i żona składają dwie oddzielnie roczne deklaracje podatkowe. Natomiast małżeństwa osiągające przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, między którymi istnieje wspólność majątkowa i których związek trwał cały rok, mogą złożyć wspólne rozliczenie, nawet jeśli jedno z nich nie osiągnęło żadnych dochodów (art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o PIT). To przywilej, który polega na zsumowaniu dochodów małżonków, podzieleniu ich na pół, obliczeniu podatku od połowy i pomnożeniu go następnie razy dwa.

reklama reklama

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

W praktyce najwięcej na przywileju korzystają te pary, u których roczne dochody jednego małżonka przekroczyły pułap skali podatkowej, czyli 85 528 zł, a zarobek drugiego był niski lub nie miał go wcale.

Przykład Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, która w 2016 r. po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek ZUS i innych odliczeń, przyniosła mu 100 tys. zł dochodu. Żona w 2016 r. pracowała na umowie zleceniu i jej zarobek z tego tytułu wyniósł 24 tys. zł. Jeśli każdy z nich złoży oddzielnie roczny PIT, łącznie zapłacą 23 234 zł podatku (przed potrąceniem zapłaconych składek zdrowotnych): podatek męża (przed potrąceniem zapłaconych składek zdrowotnych): 19 470 zł (85 528 zł * 18%) – 556,02 zł = 14 839,02 zł – podatek od kwoty nieprzekraczającej próg skali podatkowej (100 000 zł – 85 528 zł) * 32% = 4 631,04 zł – podatek od nadwyżki ponad próg skali podatkowej podatek żony (przed potrąceniem zapłaconych składek zdrowotnych): 3 764 zł Jeśli małżeństwo wykaże osiągnięte przez siebie łączne dochody np. na PIT-36 męża, łącznie zapłacą 21 208 zł podatku (przed potrąceniem zapłaconych składek zdrowotnych): (100 000 zł + 24 000 zł)\2 = 62 000 zł

[(62 000 zł * 18%) – 556,02 zł] * 2 = 21 207,96 zł Na wspólnym zeznaniu podatkowym za 2016 r. małżeństwo oszczędzi 2 026 zł.

Gdyby żona z naszego przykładu nie zarobiła w 2016 r. nic, a mąż sam zarobił 124 tys. zł, małżeństwo rozliczając się wspólnie, zaoszczędziłoby niecałe 6 tys. zł. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów 1,36 mln osób skorzystało rok temu z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem, mimo, że nie uzyskało przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu.

Oszczędzi małżeństwo z rocznym stażem i opodatkowane skalą

Możliwości sumowania dochodów w rocznej deklaracji nie mają małżonkowie, jeżeli dochody przynajmniej jednego z nich były opodatkowane podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym (eksploatacja statków morskich). Wyjątkiem jest tzw. ryczałt prywatny, czyli przychody uzyskane z umów z najmu, dzierżawy, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wspólne dochody wykazuje się na druku PIT-36 lub PIT-37. Im szybciej małżeństwo złoży zeznanie, tym szybciej otrzyma zaoszczędzoną na wspólnym obliczeniu podatku różnicę. Fiskus na zwrot nadpłaty podatku ma 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji podatkowej (art. 77 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej).

Wspólnego rocznego PIT nie mogą wybrać te pary, które wzięły ślub w trakcie zeszłego roku, podpisały w nim intercyzę, czy rozwiodły się. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów może jednak złożyć osoba, która związek małżeński zawarła przed 2016 r., a której małżonek zmarł w trakcie zeszłego roku, a także osoba, która pozew o rozwód złożyła w zeszłym roku, ale rozwiązanie małżeństwa i zniesienie wspólności nastąpiło już w tym roku. W tym drugim przypadku warto pamiętać, że wspólne zeznanie musi być podpisane przez obydwie osoby.